Noc przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu na północy, wschodzie i w centrum kraju. Spadnie do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 st. C na północnym wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, początkowo w porywach dość silny, zachodni.

Pogoda na środę 18.12

Termometry pokażą od 5-6 st. C na północnym wschodzie, przez od 8-9 st. C w centrum, do 10-11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr, który w porywach będzie dość silny, rozpędzający się do 30-40 kilometrów na godzinę.