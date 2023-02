Pogoda na jutro - środa 01.03. W nocy do 8 stopni mrozu, w dzień do 8 stopni na plusie

Mróz w całej Polsce możliwy jest w nocy z wtorku na środę. Temperatura osiągnie najniższe wartości na południowym wschodzie kraju. Pierwszy dzień marca będzie chłodny, z dużym zachmurzeniem, ale i z przejaśnieniami.

Noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północy kraju w niektórych miejscach pojawią się mgły. Drogi będą śliskie. Lokalnie możliwe są słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu do -2 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu Gdańskim. Wiatr będzie słaby, zmienny, w strefie brzegowej okresami powieje umiarkowanie.

Pogoda na środę 01.03

Na dzień prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W związku z napływem wilgotnego powietrza od północy w tej części kraju oraz w centrum stopniowo będzie się chmurzyć. Najwięcej słońca przez cały dzień będzie na południu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiać przeważnie z kierunku północno-zachodniego, słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się w granicach 60-90 procent, przy czym najwyższa będzie w północnej połowie Polski. Mieszkańcy całego kraju odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z przejaśnieniami. Lokalnie pojawią się mgły. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1029 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Sopocie i Gdyni zapowiada się przeważnie pochmurno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1027 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura spadnie minimalnie do -8 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na środę dla Krakowa prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje słaby, wschodni wiatr. Ciśnienie o północy obniży się do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w środę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Termometry pokażą nie więcej niż 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura w najzimniejszych chwilach obniży się do -7 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1012 hPa.

