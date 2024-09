Pogoda na jutro. Noc zapowiada się spokojnie i pogodnie w całym kraju. Podobnie będzie sobotę 7.09. Żar będzie lał się z nieba, termometry pokażą co najmniej 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pogodnie. Termometry pokażą od 13-14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i południu do 16-18 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 7.09

Szykuje się słoneczna sobota. Temperatura będzie wyrównana, odnotujemy od 30 st. C, z maksimum 32 st. C w centrum i na północnym zachodzie kraju. Powieje umiarkowany, okresami porywisty wiatr (osiągający prędkość rzędu 40-50 kilometrów na godzinę), południowo-wschodni.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na sobotę

Wilgotność powietrza utrzyma się w granicach 50 procent na przeważającym obszarze kraju. Odczujemy gorąco, a warunki biometeo będą przechodzić z neutralnych w niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 18 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W dzień w Warszawie będzie słonecznie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 32 st. C. Powieje umiarkowany, okresami porywisty wiatr (50 km/h), południowo-wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 17 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się słoneczna sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 30 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty (40-50 km/h), południowo-wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu okaże się pogodna. Temperatura minimalna osiągnie 18 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu będzie pogodna. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 31 st. C. Powieje umiarkowany, okresami porywisty (40-50 km/h), południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie do 1006 hPa, waha się.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna osiągnie 18 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

To będzie słoneczna sobota we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 31 st. C. Umiarkowany wiatr będzie okresami porywisty (40-50 km/h), południowo-wschodni. Ciśnienie, w południe sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Temperatura minimalna osiągnie 14 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota upłynie w Krakowie pod znakiem słońca. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 30 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, okresami porywisty (40-50 km/h), południowo-wschodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 990 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl