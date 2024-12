Termometry pokażą minimalnie od -2/-1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2/3 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni, jedynie na zachodzie - południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - sobota 7.12

Sobota przyniesie nam pochmurne niebo, jednak w regionach południowych będzie się ono rozpogadzać. Wystąpią lokalne, słabe i przelotne opady deszczu do 1 l/mkw., szczególnie w północnej i centralnej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5-6 st. C w zachodniej części kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.