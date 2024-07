Pogoda na jutro, czyli na sobotę 27.07. Noc w większości regionów będzie pogodna, jednak lokalnie spodziewane są przelotne opady deszczu i burze. Pochmurne niebo towarzyszyć nam będzie także w dzień. Na termometrach zobaczymy do 31 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie na zachodzie będzie pochmurna z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Początkowo może również zagrzmieć. Termometry wskażą od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 27.07

W sobotę w Polsce zapanuje kłębiaste, przeważnie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu i zachodzie okresami będzie duże z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. i burzami. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centralnych regionach, do 31 st. C w Małopolsce. Południowo-zachodni wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od poniżej 50 procent na południowym zachodzie do ponad 80 procent w zachodniej Polsce. Na północnym zachodzie odczujemy komfort termiczny, zaś w pozostałych regionach będzie nam ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne w zachodniej Polsce i neutralne we wschodniej.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodna noc spodziewana jest w Warszawie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 15 st. C. Z południa powieje słaby wiatr. Barometry pokażą o północy 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota przyniesie w Warszawie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Termometry pokażą 30 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby i umiarkowany. Na barometrach o północy zobaczymy 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste zasnuje w sobotę niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Barometry w południe pokażą 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno i przelotnie popada. Termometry pokażą minimalnie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w sobotę zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami może padać lub nawet zagrzmieć. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna, deszczowa noc prognozowana jest we Wrocławiu. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach zobaczymy 16 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry o północy wskażą 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu przyniesie kłębiaste zachmurzenie, umiarkowane i duże, okresami również opady deszczu i ryzyko burz. Termometry wskażą do 29 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie upłynie noc w Krakowie. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. O północy zobaczymy na barometrach 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka sobota z kłębiastym, małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 988 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl