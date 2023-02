Pogoda na jutro - sobota 25.02. W nocy popada deszcz i deszcz ze śniegiem, za dnia opady samego śniegu

Pogoda na jutro. Sobota 25.02 w całej Polsce przyniesie opady. Na przeważającym terenie kraju będzie to deszcz i deszcz ze śniegiem, a w części kraju lokalnie może spaść nawet 10 centymetrów śniegu. Wiatr w niektórych regionach powieje porywiście.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z opadami deszczu. W niektórych miejscach na północy kraju pojawią się również opady deszczu ze śniegiem rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, w rejonie północno-wschodniej Polski do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopnia Celsjusza na północy i zachodzie do 3-4 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni, skręcający nad ranem na zachodzie na północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w górach dość silny, w porywach osiągając tam prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 25.02

Dzień przyniesie pochmurną aurę. Pojawią się opady deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie 2-5 l/mkw. W drugiej części dnia w północnych i zachodnich regionach opady będą przechodzić w śnieg i lokalnie spadnie tam go do 5-10 centymetrów. Pokrywa śnieżna w górach wzrośnie o 10-20 cm.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1-2 st. C na północy i zachodzie do 4-6 st. C na południowym wschodzie Polski.Wiatr z kierunku południowo-zachodniego skręcający na północny zachód powieje na ogół umiarkowanie, ale w porywach na północy, zachodzie i południu kraju okaże się dość silny. Osiągnie tam prędkość 40-60 km/h, co będzie powodować zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 80-95 procent, przy czym najwyższa będzie na północy. Mieszkańcy Wybrzeża oraz zachodnich krańców Polski odczują zimo, a na pozostałym obszarze kraju będzie odczuwalny chłód. Aura wszędzie niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurno. W jej drugiej części pojawią się opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 980 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na sobotę dla Warszawy prognozowana jest pochmurna aura ze słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 3-4 st. C Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 978 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno z opadami deszczu, przejściowo deszczu ze śniegiem. Temperatura spadnie minimalnie do 1-2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Soobota w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem, przechodzące w drugiej części dnia w śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C. Powieje dość silny, porywisty, północny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 982 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Wystąpią również opady deszczu. Temperatra minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w sobotę powinni spodziewać się pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące pod koniec dnia w śnieg. Terometry pokażą maksymalnie 2-3 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 984 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. Pojawią się także opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 1-2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzące pod koniec dnia w śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2-3 st. C Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 982 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3-4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w sobotę mogą spodziewać się pochmurnej aury i opadów deszczu, a pod koniec dnia także opadów deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 968 hPa i będzie wzrastać.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl