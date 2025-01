Pogoda na jutro. W sobotę 25.01 temperatura mocno pójdzie w górę. Na południowym zachodzie Polski będzie aż 13 stopni Celsjusza. W górach i nad morzem silnie powieje.

Na noc prognozowane jest zachmurzenie od małego i umiarkowanego na południowym wschodzie do dużego i całkowitego, przejściowo ze słabymi opadami deszczu na północy i zachodzie rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 i 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju do 4-5 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, tylko w górach i na Wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i południowy.

Pogoda na sobotę 25.01

W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Jedynie na Pomorzu mogą pojawić się bardzo słabe i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 5-6 st. C w rejonie Suwalszczyzny do 12-13 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowy i na ogół umiarkowany. Na Wybrzeżu powieje silniej, w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę i w górach, do 70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w sobotę osiągnie od 60 do 95 procent, przy czym będzie się zwiększać od południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. Na południowym zachodzie Polski będzie ciepło, a mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Aura w większości kraju korzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1003 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w sobotę powinni spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami mogą pojawić się słabe i przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 8 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 997.

Pogoda na jutro - Poznań

W sobotę w Poznaniu zachmurzenie będzie duże. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w sobotę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Termometry pokażą do 12 st. C. Powieje umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie zachmurzenie będzie duże. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988.

