W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami głównie na zachodzie i południu kraju. W niektórych miejscach pojawią się słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od 0 i -1 stopnia Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu, przez 4-5 st. C w centrum, do 6-7 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na sobotę 16.11

Dzień zapowiada się pochmurno, choć wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. We wschodniej Polsce początkowo słabo popada deszcz. Termometry pokażą od 7 st. C na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na zachodzie. Z kierunku południowo-zachodniego powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr. Na północy i zachodzie okresami będzie dość silny, w porywach rozpędzający się do 50-60 km/h.