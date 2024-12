Nocą mróz ściśnie w całym kraju

Pogoda na jutro. Nadchodząca noc będzie mroźna w całym kraju. Lokalnie temperatura może spaść nawet poniżej -10 stopni Celsjusza, wystąpi ryzyko marznących mgieł. Sobota 14.12 przyniesie stopniowe pogorszenie pogody - wrócą opady, zacznie porywiście wiać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Zachmurzenie w nocy będzie małe lub umiarkowane we wschodniej połowie kraju, a na zachodzie - umiarkowane lub duże. Padać nie będzie, w drugiej części nocy i nad ranem na południu możliwe są punktowo marznące mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -8/-6 stopni Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie, przez -4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu. Lokalnie, szczególnie we wschodniej Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu oraz w górach temperatura może spaść nawet do -14/-10 stopni. Wiatr powieje z kierunków południowych, będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 14.12

W sobotę po południu od Pomorza Zachodniego stopniowo w głąb kraju prognozowany jest wzrost zachmurzenie do dużego i całkowitego z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz. Okresowo możliwe są opady marznące. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresowo dość silny (prędkość do 35-45 kilometrów na godzinę). Nad morzem i w górach, szczególnie w Karpatach, silny i porywisty, rozpędzając się w porywach do 60-70 km/h.

Pogoda na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższą wilgotność w sobotę odnotujemy na północnym zachodzie, przekroczy 95 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie będzie małe. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w sobotę w Warszawie okaże się umiarkowane wzrastające do dużego w drugiej części dnia. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby lub umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia i Sopot

Zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przeważnie okaże się umiarkowane, okresami małe, w drugiej części nocy - duże. Temperatura spadnie do -2 st. C. Powieje południowy, słaby umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia i Sopot

Zachmurzenie w Gdyni, Sopocie i Gdańsku w sobotę będzie umiarkowane wzrastające do dużego i całkowitego w drugiej części dnia. Wieczorem możliwe są słabe opady śniegu z deszczem (również marznące). Termometry pokażą do 1-2 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany do okresowo dość silnego, rozpędzi się do 35-45 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w nocy okaże się przeważnie duże, w drugiej części nocy wystąpią zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie -3 st. C. Wiatr południowo-wschodni i południowy powieje słabo. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu zachmurzenie w sobotę okaże się duże wzrastające do całkowitego w drugiej części dnia, wieczorem możliwe są słabe opady śniegu z deszczem (ryzyko marznącego deszczu). Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie zmienne - od małego do dużego, pojawi się ryzyko zamgleń. Termometry pokażą minimalnie -4/-3 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, okaże się umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w sobotę będzie umiarkowane wzrastające do dużego i całkowitego. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą zachmurzenie w Krakowie będzie przeważnie duże, w drugiej części możliwe jest silne zamglenie, wystąpi ryzyko marznącej mgły. Termometry pokażą minimalnie -7/-6 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie rano w Krakowie zapowiada się duże, w ciągu dnia - przeważnie umiarkowane. Termometry wskażą do 1-2 st. C. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, będzie słaby. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 991 hPa.

Warunki drogowe w dzień tvnmeteo.pl

