Nadchodząca noc będzie w Polsce pochmurna. Większe przejaśnienia pojawią się na wschodzie, gdzie opady mają zanikać. Na pozostałym obszarze spodziewany jest deszcz do 5-10 litrów na metr kwadratowy, a na południowym zachodzie do 20 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 13 st. C w centrum kraju, po 15 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z południowego zachodu, na północy z północnego wschodu, będzie umiarkowany, a na północy dość silny.

Pogoda na jutro - sobota 12.07

Za dnia utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada do 5-10 l/mkw., a na południowym zachodzie - oraz miejscami w burzach na wschodzie i północy - do 20 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Dolnym Śląsku, przez 19 st. C w centralnej Polsce, do 23 st. C w regionach południowo-wschodnich. Podobnie jak w nocy w większości Polski powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Na północy wiatr będzie północno-wschodni i dość silny, w burzach silny.