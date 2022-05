Pogoda na jutro - sobota 07.05. Dwie zatoki niżowe nad Polską

Pogoda na noc

W nocy czeka nas pogodna aura, tylko początkowo na krańcach wschodnich i południowych będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza miejscami na Pomorzu i Warmii, przez 5 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie na ogół północno zachodni, słaby.

Pogoda na sobotę

Dzień w południowo-wschodniej, a także północnej części kraju upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na Pogórzu Karpackim wystąpią burze, w trakcie których spadnie do 15 l/mkw. W pozostałych miejscach będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Podkarpaciu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północno-zachodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie, podczas burz silnie.