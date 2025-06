Pogoda na jutro. Noc przyniesie pochmurną aurę z przelotnymi opadami w części kraju. Poniedziałek 9.06 zapowiada się deszczowo i wietrznie w całej Polsce - miejscami możliwe są burze.

W nocy na północy, zachodzie i w centrum kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Jedynie lokalnie na północy kraju spadnie do 10 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie, bez opadów. Minimalna temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 12 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, choć w porywach dość silny.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 9.06

Poniedziałek w całej Polsce upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu niemal w całym kraju - od 1 do 3 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie w centrum i na wschodzie kraju istnieje ryzyko wystąpienia słabych, krótkotrwałych burz z opadami do 10 litrów na metr kwadratowy. Maksymalna temperatura osiągnie 16-17 st. C na północy i w centrum kraju, natomiast na południu - do 18-19 st. C. Zawieje wiatr zachodni, umiarkowany, ale też dość silny, porywisty. Na północnym wschodzie Polski może osiągnąć prędkość do 50-70 km/h.

Warunki biometeo

Najniższa wilgotność powietrza będzie na południu kraju - poniżej 60 procent. Natomiast w centralnej, zachodniej czy północnej części kraju osiągnie ona poziom 70-80 procent. W całej Polsce odczujemy chłód, a warunki biometeo będą neutralne.

Prognoza na noc - Warszawa

W Warszawie nocą możemy się spodziewać dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Początkowo możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 11-12 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i porywisty. O północy ciśnienie wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie zachmurzone. Spadnie przelotny deszcz. Istnieje również ryzyko wystąpienia słabej burzy. Maksymalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Prognoza na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie z umiarkowanymi opadami deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 8-9 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni i zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Nie spodziewamy się wystąpienia opadów. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie 16-17 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni dość silny, a w porywach silny. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1015 hPa i będzie wzrastać.

Prognoza na noc - Poznań

W Poznaniu nocą możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 11-12 st. C. Powieje wiatr zachodni - zarówno umiarkowany, jak i porywisty. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo w Poznaniu będzie zachmurzone. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Istnieje również ryzyko wystąpienia słabej burzy. Maksymalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany bądź dość silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Prognoza na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi zachmurzenie miarkowane i duże. Lokalne możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 11-12 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1001 hPa i będzie wzrastać.

Prognoza na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu możemy się spodziewać umiarkowanego zachmurzenia. Przejściowo będzie ono duże i przyniesie przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Zawieje wiatr zachodni. Będzie on umiarkowany bądź dość silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Prognoza na noc - Kraków

Nocne niebo w Krakowie będzie pogodne. Nie spodziewamy się opadów deszczu. Minimalna temperatura wyniesie 11-12 st. C. Będzie wiał wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 990 hPa i będzie wzrastać.

Prognoza na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie pogodnie. Nie wystąpią opady deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 18-19 st. C. W ciągu dnia zawieje również wiatr zachodni, umiarkowany i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

