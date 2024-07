Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. W północnej części kraju możliwe są krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby wiatr, w strefie brzegowej także umiarkowany, zmienny.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 22.07

W poniedziałek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. W zachodniej części Polski prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, a także przelotny deszcz i burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru będą się rozpędzać do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, będzie wiał ze zmieniających się kierunkow.