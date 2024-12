Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 2.12. W nocy w części kraju termometry pokażą wartości poniżej zera, a o poranku mogą snuć się gęste mgły. Dzień przyniesie nam jednak pogodną, miejscami słoneczną aurę. Również temperatura będzie dość wysoka, do nawet 8 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą niebo okaże się pochmurne jedynie na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach będzie dość pogodnie. Na południu Polski nad ranem mogą snuć się mgły ograniczające widzialność do 100-500 metrów. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju do 2 st. C na północnym wschodzie. Powieje południowy, słaby wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 2.12

Po zaniku porannych mgieł i zamgleń niebo nad Polską będzie w poniedziałek przeważnie pogodne i słoneczne, zwłaszcza na południu i w centrum kraju. Więcej chmur pojawi się jedynie na północnym wschodzie, a w drugiej części dnia również na zachodzie. W rejonie Pomorza może wystąpić słaby, przelotny deszcz do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C w centrum i na południu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 procent w południowej i centralnej Polsce do 90 procent na północnym zachodzie. Na północy odczujemy chłód, a na południu - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą korzystne w południowej Polsce, niekorzystne w północno-zachodniej i neutralne w pozostałych regionach.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem dość pogodnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby. O północy barometry pokażą 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek niebo nad Warszawą będzie pogodne i słoneczne. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Dość pogodna noc spodziewana jest w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Termometry wskażą 0 st. C. Z południa powieje słaby wiatr. Na barometrach o północy zobaczymy 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Pod koniec dnia może słabo, przelotnie padać. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Barometry wskażą w południe 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka dość pogodna noc. Na termometrach zobaczymy -2 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby. O północy ciśnienie osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą do 5 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy zapanuje pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Powieje słaby wiatr południowy. Barometry o północy pokażą 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu będzie pogodny i słoneczny. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pogodnie, jednak wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. Termometry wskażą minimalnie -1 st. C. Zmienny wiatr będzie słaby. O północy na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałkowy poranek w Krakowie przyniesie mgły, a dzień - duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 7 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-zachodni. W południe barometry pokażą 995 hPa.

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl