Pogoda na jutro, czyli na piątek 9.05. W nocy w wielu regionach kraju ściśnie lekki mróz. Dzień będzie chłodny i pochmurny, lokalnie może popadać słaby deszcz.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Przed nami pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 1-3 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 9.05

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, od północy wzrastające do całkowitego. Lokalnie na wschodzie oraz w drugiej części dnia na północy pojawią się słabe opady deszczu o sumie 1-3 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum, do 14-16 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 40-80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pogodną aurę. Na termometrach zobaczymy 1-2 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1021 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże zachmurzenie, wzrastające do całkowitego ze słabymi opadami deszczu w drugiej części dnia. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 10-11 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania piątek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14-16 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą -1/0 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 14-15 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 11-12 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl