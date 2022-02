Pogoda na jutro. Deszcz i deszcz ze śniegiem, silniejszy wiatr

Pogoda na jutro, piątek 25.02, przyniesie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy do ośmiu stopni Celsjusza. Miejscami powieje silniejszy wiatr z porywami do 60 kilometrów na godzinę.

W ciągu nadchodzącej doby nasz kraj dostanie się pod wpływ niżu znad Skandynawii - nad Polską ponownie pojawią się fronty atmosferyczne. Przyniosą przede wszystkim opady deszczu, ale lokalnie pojawić się mogą też opady mieszane deszczu ze śniegiem. Główny front w nocy oraz do godzin południowych w piątek przemieści się z zachodu na wschód kraju. W napływającej za frontem chłodnej masie wilgotnego powietrza polarnego formować się będą wtórne - drugorzędne - fronty atmosferyczne, prowadzące chmury kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu, a miejscami deszczu ze śniegiem.

Pogoda na noc - 24/25.02

Pogoda na noc przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Z zachodu na wschód przemieści się nad Polską front atmosferyczny, niosący słabe opady do trzech litrów wody na metr kwadratowy, głównie deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 2/3 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, za frontem skręcający na zachodni. Powieje dość silnie, w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 25.02

Piątek 25.02 zapowiada się pochmurnie, ale z większymi przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem (do 1-5 l/mkw.). Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie i północy okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Warunki biometeo w piątek 25.02

W piątek wilgotność powietrza będzie największa na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie - przekroczy 80 procent. Biomet będzie neutralny, odczujemy chłód.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. W drugiej części nocy możliwe są słabe opady przelotne deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 3 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane z opadami przelotnymi deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części nocy spodziewane są przejaśnienia. Temperatura wyniesie minimalnie 2 st. C. Południowy wiatr, skręcający na zachodni, będzie umiarkowany, a okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy w dojdzie do 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże z opadami przelotnymi deszczu. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, pod koniec nocy możliwe większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Powieje południowy wiatr, skręcający na zachodni, umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane, z opadami przelotnymi deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach sięgnie do 40-50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Południowy wiatr, skręcający w trakcie nocy na zachodni, będzie umiarkowany, a okresami dość silny (porywy do 40-50 km/h). Barometry o północy wskażą 995 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie będzie umiarkowane z opadami przelotnymi deszczu. Termometry wskażą 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego. Pod koniec nocy możliwe są opady przelotne deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą minimalnie 3 st. C. Słaby wiatr powieje z południa. Ciśnienie o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane, z opadami przelotnymi deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Barometry w południe wskażą 990 hPa.

