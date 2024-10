W nocy na wschodzie i w centrum kraju wystąpią liczne mgły oraz związane z nimi całkowite zachmurzenie. Pogodnie będzie jedynie na wschodzie i południu Polski, ale tam również lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 st. C na południowym wschodzie do 6-7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 25.10

W piątek pogodna aura przez cały dzień dopisze jedynie na zachodzie kraju. Pochmurno z silnymi zamgleniami i mgłami będzie w pozostałej części kraju. Miejscami na północnym wschodzie mgły mogą się utrzymywać się nawet do południa. Kiedy ustąpią, przyjdą rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu.