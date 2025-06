Pogoda na jutro. W nocy będzie dość chłodno, miejscami mogą pojawić się niewielkie opady deszczu. Piątek 13.06 zapowiada się z temperaturą do 23 stopni Celsjusza, a lokalnie może popadać.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na przeważającym obszarze kraju w nocy będzie bezchmurnie. Jedynie na północnym-wschodzie prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, lokalnie ze słabym, symbolicznym opadem deszczu do jednego litra na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 6-8 stopni Celsjusza na zachodzie, południu i w centrum kraju do 9-10 st. C na północnym wschodzie Polski. Wiatr na zachodzie będzie słaby, północno-wschodni, a na wschodzie umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 13.06

Piątek na zachodzie kraju zapowiada się słonecznie. Na wschodzie oraz częściowo w centrum kraju zachmurzenie okaże się duże i całkowite z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Lokalnie, na krańcach wschodnich, możliwe są słabe, przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na Podkarpaciu, przez 20-21 st. C w centrum, do 22-23 st. C na zachodzie Polski. Wiatr na zachodzie okaże się słaby, północno-wschodni, a na wschodzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Pogoda na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na piątek

Najwyższą wartość wilgotności odnotujemy na wschodzie, przekroczy 80 procent. Im dalej na zachód, tym będzie spadać do 50 procent. W piątek przeważnie odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo na ogół okażą się korzystne.

Warunki biometeo na piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie okaże się umiarkowane wzrastające do dużego i całkowitego, padać nie będzie. Temperatura spadnie do 8-10 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek będzie pochmurno z rozpogodzeniami, opady nie są prognozowane. Temperatura wzrośnie do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pogodnie, bez opadów upłynie noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Temperatura spadnie do 8-9 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1027 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na piątek dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 16-18 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1030 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu możemy spodziewać się pogodnej aury. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się pogodny piątek w Poznaniu. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Powieje słaby, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na noc - Kraków

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Wiatr będzie słaby, północny. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek we Krakowie w pierwszej część dnia będzie słonecznie. Później nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego, będzie szansa na rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Wiatr będzie słaby, północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie stabilne.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl