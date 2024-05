Pogoda na jutro. Nocą w części kraju będzie chłodno, pojawi się deszcz. Opady obejmą kolejne regiony w piątek 10.05. Na termometrach zobaczymy od 12 do 20 stopni Celsjusza. Miejscami może powiać silniejszy wiatr.

W nocy będzie na ogół pogodnie, tylko na Pomorzu wystąpi zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego z opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy w drugiej części nocy. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 9 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie, słaby zmienny, z przewagą południowo-zachodniego.

Pogoda na jutro - piątek 10.05

Na północy w piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami, poza tym pojawi się zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami od Pomorza, przez Kujawy, Warmie oraz Mazury, po Podlasie i Mazowsze spadnie słaby deszcz do 3 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, okresowo silniejszy na północnym wschodzie.

Warunki biometeo w piątek

Najwyższa wilgotność powietrza w piątek zapanuje w rejonach północnych kraju - przekroczy 90 procent. Będzie spadać w kierunku południowym do około 60 procent. Odczucie temperatury będzie przechodzić od ciepłego na północnym zachodzie, przez komfort termiczny w centrum kraju, po chłód na północnym wschodzie. W części północno-wschodniej warunki biometeo okażą się niekorzystne, w pozostałych regionach - korzystne bądź neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie nocą będzie pogodnie. Temperatura wyniesie minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie powoli spada, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w stolicy przyniesie zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Po południu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry wskażą do 17 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie powoli spada, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające do dużego i całkowitego. W drugiej części nocy spodziewane są opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, o północy w Gdańsku wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie rośnie, w południe w Gdańsku wyniesie 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc w Poznaniu z temperaturą minimalną 7 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie powoli spada, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek zachmurzenie okaże się duże, ale padać nie powinno. Temperatura wyniesie maksymalnie 17 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek zachmurzenie we Wrocławiu okaże się umiarkowane, wzrastające do dużego, padać nie powinno. Termometry wskażą do 18 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

To będzie pogodna noc w Krakowie. Na termometrach zobaczymy do 5 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie początkowo zapowiada się słonecznie, jednak w ciągu dnia prognozowany jest rozwój zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Powieje słaby, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie powoli spada, w południe wyniesie 992 hPa.

