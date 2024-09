Pogoda na jutro. Noc okaże się pogodna w całym kraju. Niedziela 8.09 przyniesie wysoką temperaturę. Nie wszędzie będzie słonecznie - pojawią się chmury, z których może spaść deszcz, a nawet zagrzmieć.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 8.09

Zapowiada się na ogół pogodna niedziela. Jedynie na zachodzie kraju pojawi się wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego i miejscami spadnie przelotny deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Na Pomorzu Zachodnim możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 28 st. C na Suwalszczyźnie, przez 30-31 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Największą wilgotność, w granicach 60 procent, odnotujemy w niedzielę na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze Polski wyniesie ona w granicach 40-50 procent. Odczujemy gorąco, a warunki biometeo będą przechodzić z neutralnych w niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, o północy sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Szykuje się pogodna niedziela w Warszawie. Termometry pokażą wartość maksymalną 30 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pogodna noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, o północy sięgnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie, po południu pojawi się na niebie więcej chmur. Termometry pokażą do 29 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, w południe jego wartość osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Szykuje się pogodna noc w Poznaniu. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, o północy dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę będzie pogodnie, po południu w Poznaniu pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą wartość maksymalną 32 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w niedzielę we Wrocławiu będzie umiarkowane i duże. Termometry pokażą do 32 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, w południe dojdzie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, o północy sięgnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

To będzie pogodna niedziela w Krakowie. Termometry pokażą wartość maksymalną 31 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie wolno spada, w południe barometry wskażą 988 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl