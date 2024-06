Pogoda na noc

W prawie całej Polsce noc przyniesie pogodną aurę. Jedynie na zachodzie kraju przejściowo może wystąpić większe zachmurzenie, a na Pomorzu Zachodnim - pojedyncze burze . Termometry pokażą od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - niedziela 30.06

W niedzielę czeka nas na ogół pogodne i słoneczne niebo. Większe zachmurzenie pojawi się tylko w zachodniej Polsce, gdzie nad ranem może słabo popadać deszcz. W godzinach popołudniowych i wieczornych wystąpią tam natomiast burze, miejscami gwałtowne z ulewami i gradem, które przemieszczać się będą w kierunku centralnej Polski. Na termometrach zobaczymy od 29 st. C na Pomorzu Zachodnim do 35 st. C w centrum i na południu. Wiatr będzie umiarkowany, południowy, od zachodu skręcający na południowo-zachodni.