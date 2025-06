Pogoda na jutro. Noc upłynie miejscami pod znakiem słabych opadów deszczu. W niedzielę 29.06 lokalnie też mogą pojawić się symboliczne opady. Termometry pokażą do 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże ze słabymi, symbolicznymi opadami deszczu na wschodzie kraju do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 16-17 stopni Celsjusza na Podlasiu do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 29.06

Nad ranem w niedzielę na niebie pojawi się sporo chmur, w ciągu dnia przybędzie rozpogodzeń. Lokalnie prognozowane są słabe, symboliczne, przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 22-23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C w centrum, do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Porywy wiatru osiągną prędkość od 50 kilometrów na godzinę na południu i zachodzie do 70 km/h na północnym wschodzie.

Pogoda na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza - w granicach 70 procent - okaże się największa na południowym wschodzie. Odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się zróżnicowane.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się bez opadów z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Temperatura spadnie do 18-19 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na niedzielę dla Warszawy prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w drugiej części dnia. Możliwy jest słaby, symboliczny, przelotny opad deszczu. Temperatura wzrośnie do 25-26 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie duże zachmurzenie bez opadów. Temperatura spadnie do 17-18 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możemy spodziewać się początkowo dużego zachmurzenia z licznymi rozpogodzeniami w ciągu dnia. Padać nie będzie. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, padać nie będzie. Temperatura spadnie do 18-19 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w niedzielę okaże się duże, z rozpogodzeniami spodziewanymi w drugiej części dnia. Możliwy jest słaby, symboliczny, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 25-26 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Temperatura spadnie do 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1005 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w niedzielę będzie umiarkowane, przejściowo - duże. Padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 27-28 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

To będzie dość pogodna noc w Krakowie, bez opadów. Temperatura spadnie do 17-18 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w Krakowie okaże się w niedzielę umiarkowane, a przejściowo - duże. Możliwy jest słaby, symboliczny, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 27-28 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie wzrastać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl