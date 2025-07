Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 27.07. W nocy popada deszcz, a miejscami może zagrzmieć. Dzień przyniesie obfite opady deszczu i burze, podczas których spaść może 50 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie 27 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu i w centrum kraju wystąpią opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Miejscami na południowym wschodzie w burzach może spaść do 40 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju okresami popada deszcz o sumie 1-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie będzie południowy, poza tym północny, słaby i umiarkowany. W burzach powieje do 70-90 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela, 27.07

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na zachodzie kraju i Pomorzu okresami spadnie deszcz o sumie 10 l/mkw. Poza tym spodziewane są opady do 30 l/mkw. W burzach, które miejscami okażą się silne i pojawią się na południu, wschodzie i w centrum kraju, może spaść do 50 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 21-22 st. C na Śląsku, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C miejscami na wschodzie. Powieje na wschodzie południowy wiatr, poza tym północno-zachodni, słaby i umiarkowany. W burzach będzie silny i osiągnie prędkość do 80-100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 90 procent. W całym kraju będzie ciepło i wilgotno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie, nad ranem zrobi się pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela przyniesie w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz, po południu spodziewana jest burza, przejściowo gwałtowna, z deszczem do 20-40 l/mkw. Termometry wskażą 27 st. C. Powieje północy, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka niedziela z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Temperatura sięgnie 23 st. C. Wiatr północy, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr powieje z północy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na niedzielę we Wrocławiu prognozuje się zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 22 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu, przejściowo obfitymi. Możliwe są burze. Termometry wskażą 17 st. C. Wiatr południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie. Okresami wystąpią obfite opady deszczu, możliwa jest gwałtowna burza z ulewą. Na termometrach będzie 23 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 979 hPa.

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl