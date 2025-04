Pogoda na jutro. Nocą lepiej ciepło się ubrać, temperatura miejscami spadnie poniżej zera. Niedziela 27.04 przyniesie w całym kraju słoneczną aurę, ale temperatura nie przekroczy 16 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pogodnie, ale zrobi się zimno. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu. Przy gruncie na przeważającym obszarze kraju możliwe są przymrozki, nawet do -5 st. C na północnym wschodzie. Powieje północny i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 27.04

Niedziela zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą od 11-12 st. C na północnym wschodzie i wschodzie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15-16 st. C na zachodzie. Północno-wschodni i wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo w niedzielę

W dzień wilgotność powietrza utrzyma się w granicach 50 procent. Na wschodzie odczujemy chłód, a na pozostałym obszarze odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Słonecznie będzie w Warszawie w niedzielę. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pogodna. Temperatura spadnie do -1 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czeka nas słoneczna niedziela w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Temperatura wzrośnie do 12 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1033 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

To będzie pogodna noc w Poznaniu. Temperatura spadnie do 1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Słonecznie zapowiada się niedziela w Poznaniu. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Ta noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura spadnie do 1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Słonecznie zapowiada się niedziela we Wrocławiu. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 1 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Słonecznie zapowiada się niedziela w Krakowie. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 1001 hPa.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl