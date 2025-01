W nocy zachmurzenie wzrośnie od umiarkowanego na południowym wschodzie do dużego i całkowitego na północy i zachodzie. Tam nad ranem prognozowane są również opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na południu do 5 st. C na zachodzie Polski. Powieje przeważnie umiarkowany, południowy wiatr, jedynie w górach silny i w porywach osiągający prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - niedziela, 26.01

Niedziela na zachodzie i północy kraju przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach kraju będzie dość pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na północy kraju, przez 8 st. C w centralnych regionach do 10 st. C na południu Polski. Wiatr będzie południowy, umiarkowany, tylko w górach silny, w porywach osiągający prędkość do 80 km/h. Lokalnie powieje halny a podmuchy sięgną powyżej 90 km/h.