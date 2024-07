Noc zapowiada się pogodnie. Na Pomorzu Gdańskim i Warmii mogą pojawić się krótkotrwałe mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie przeważnie słaby (w strefie brzegowej także umiarkowany), zmienny.

Pogoda na niedzielę 21.07

Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Słabe opady deszczu są możliwe tylko Beskidach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 32 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.