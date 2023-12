Pogoda na jutro - niedziela 03.12. Śnieg będzie padać w całym kraju

Nocą i w ciągu dnia w całej Polsce będą występować opady śniegu. Na noc synoptycy zapowiadają obfite opady, szczególnie we wschodnich regionach. Będzie mroźno.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. W całym kraju pojawią się opady śniegu. Najbardziej obfite będą na wschodzie kraju, gdzie spadnie do 15 centymetrów, w centrum dosypie 7 cm, a w zachodniej połowie Polski spadną 3 cm śniegu. W niektórych miejscach wystąpią mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Warmii do 1 st.. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

Pogoda na niedzielę 03.12

Na niedzielę również synoptycy prognozują duże zachmurzenie, ale będzie się nieco przejaśniać. Przelotne opady śniegu od 1 do 2 cm wystąpią we wszystkich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Warmii do 2 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Z kierunku zachodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę będzie wysoka i przekroczy 90 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niedziela w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnych opadów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W niedzielę rano w Krakowie rano będzie pochmurno i wystąpią przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 991 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pochmurna aura i przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu również zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pochmurną aurę i opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w niedzielę powinni spodziewać się dużego zachmurzenia. Pojawią się też przelotne opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i opadów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl