Pogoda na jutro, czyli na czwartek 9.01. W nocy pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a także śniegu, który przechodził będzie w deszcz. Należy uważać na opady marznące. W dzień również popada, a termometry wskażą maksymalnie 11 stopni.

Noc przyniesie początkowo na południowym wschodzie kraju strefę opadów deszczu ze śniegiem, która wędrować będzie na wschód. W przeważającej części Polski zachmurzenie okaże się umiarkowane i duże. W ciągu nocy prognozuje się wzrost zachmurzenia do całkowitego wraz ze stopniowo postępującymi w głąb kraju opadami śniegu przechodzącymi w deszcz o natężeniu 2-5 litrów na metr kwadratowy. Należy uważać na możliwe i bardzo niebezpiecznie opady marznące powodujące gołoledź. W drugiej części nocy lokalnie wystąpią mgły, szczególnie na południowych wschodzie Polski.

Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na północnym wchodzie i w centrum do 0 st. C na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie południowy, skręcający na południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Nad morzem i w górach będzie dość silnie wiać, porywy mogą rozpędzać się do 45-55 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - czwartek, 9.01

Czwartek przyniesie pochmurną aurę. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu 3-6 l/mkw., lokalnie, szczególnie na zachodzie - do 7-12 l/mkw. Na północy i początkowo w centrum kraju popada śnieg przechodzący w deszcz (nad ranem może być jeszcze miejscami marznący). W pozostałej części kraju popada deszcz. W drugiej części dnia spodziewane są rozpogodzenia postępujące od południowego zachodu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 st. C w pasie północnym, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9-11 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Okresami osiągnie prędkość do 40 km/h, w rejonach podgórskich do 60-70 km/h, a wysoko w górach ponad 100 km/h.

Warunki biometeo - czwartek, 9.01

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 85-95 procent. Na północy kraju będzie chłodno i wilgotno, mieszkańcy pozostałej części Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie. Pod jej koniec możliwy jest opad śniegu przechodzących w deszcz. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr skręcający w drugiej części nocy na południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia z opadami deszczu (początkowo możliwe są opady deszczu ze śniegiem), nad ranem okresowo marznącymi. W drugiej części dnia spodziewany jest stopniowy zanik opadów. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, w południe osiągnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy -1 st. C. Powieje północno-zachodni do południowego wiatr, umiarkowany, okresowo dość silny. Ciśnienie będzie powoli spada, o północy sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka czwartek z dużym zachmurzeniem. W drugiej części dnia wzrośnie ono do całkowitego i pojawią się opady śniegu przechodzące w deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowany i słaby. Ciśnienie powoli spada, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane, wzrastające w ciągu nocy do dużego i całkowitego. Pod koniec popada śnieg przechodzących w deszcz, okresowo marznący. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na czwartek w Poznaniu prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie. Początkowo padał będzie śnieg, marznący deszcz, który szybko przejdzie w deszcz. W drugiej części dnia spodziewany jest stopniowy zanik opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje słaby wiatr z kierunków zmiennych. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 989 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi duże i całkowite zachmurzenie. W drugiej części nocy popada śnieg przechodzący w deszcz (istnieje ryzyko opadów marznących). Termometry wskażą 0 st. C. Wiatr południowy, okaże się słaby, okresami umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia czwartek z całkowitym zachmurzeniem, stopniowo zmniejszającym się do dużego i umiarkowanego. Początkowo pojawią się zanikające opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowany. Ciśnienie powoli spada, w południe sięgnie 986 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi przeważnie duże zachmurzenie bez opadów. Pod jej koniec możliwy jest początek opadów śniegu przechodzących w deszcz. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 985hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie zachmurzenie będzie duże i całkowite z opadami deszczu. W drugiej części dnia prognozuje się stopniowy zanik opadów. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie powoli spada, w południe wyniesie 980 hPa.

