W nocy będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i mżawki lokalnie w centrum i na wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północy do 9-11 st. C na południu Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na czwartek 31.10

Dzień przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w zachodnich regionach. Nad ranem lokalnie na południu słabo popada deszcz. Termometry pokażą od 10 st. Cna Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku zachodniego będzie miarkowany, na Wybrzeżu w porywach może wiać z prędkością do 40-60 kilometrów na godzinę.