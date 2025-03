Najbliższa noc przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na północy i zachodzie kraju. Lokalnie może być mglisto. W centrum, na południu i wschodzie okresami pojawią się opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 st. C na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.