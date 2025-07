Pogoda na jutro, czyli na czwartek 24.07. W nocy pojawią się miejscami opady deszczu i burze. W dzień również będzie padać, a termometry pokażą maksymalnie 29 stopni.

W nocy w północno-zachodniej i częściowo północnej części kraju wystąpi duże i całkowite zachmurzenie ze stopniowo słabnącymi opadami deszczu o sumie 5-15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie w pierwszej części nocy mogą utrzymywać się jeszcze burze, przez które kumulacja opadów może wyniesie punktowo 20-30 l/mkw. W pozostałej części kraju spodziewane jest umiarkowane i małe zachmurzenie, na południowym wschodzie okresami będzie bezchmurnie. Początkowo możliwe są szybko zanikające, przelotne opady deszczu częściowo w centrum i na północnym wschodzie kraju.

Temperatura minimalna wyniesie w całym kraju 13-15 stopni Celsjusza. Wiatr na południowym wschodzie okaże się słaby i zmienny, w pozostałej części kraju - południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek, 24.07

Czwartek przyniesie na północnym wschodzie, częściowo północy oraz przejściowo w centrum kraju duże i całkowite zachmurzenie z opadami deszczu o sumie 5-15 l/mkw. Na północnym wschodzie Polski lokalnie możliwe są burze, podczas których może spaść do 20-30 l/mkw. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, nie powinno padać. Pod koniec dnia jedynie na krańcach południowych możliwy jest rozwój chmur kłębiasto-deszczowych i tam może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-23 st. C w pasie północnym, przez 24-26 st. C w centrum, do 28-29 st. C, a lokalnie 30 st. C na południowym wschodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany do okresowo dość silnego. W porywach może osiągać do 30-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 90 procent. W prawie całym kraju będzie ciepło, tylko mieszkańcy północnych krańców odczują komfort termiczny, a południowych - gorąc. Warunki biometeo będą niekorzystne na północy i południu, w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie początkowo możliwe są szybko zanikające, przelotne opady deszczu. W stolicy wystąpi również przejściowo duże zachmurzenie. Następnie w przeważającej części nocy spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Zawieje wiatr zmienny z przewagą sektora południowego. Będzie on słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek w Warszawie wystąpi przeważnie umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia nie można wykluczyć przejściowego wzrostu zachmurzenia do dużego i wystąpienia słabego, przelotnego deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 25 st. C. Zawieje wiatr południowo-zachodni, skręcający w zachodni. Będzie on umiarkowany do okresowo dość silnego. Osiągnie prędkość do 30-50 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie spodziewamy się zachmurzenia dużego i całkowitego. Poza tym popada deszcz z przerwami. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 15 st. C. Zawieje wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W czwartek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi przeważnie duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22 st. C. Zawieje wiatr zachodni, skręcający do północno-zachodniego i północnego. Będzie on przeważnie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. W jej pierwszej części możliwe są szybko zanikające, przelotne opady deszczu. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Będzie on słaby i umiarkowany. Ciśnienie i północy wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu wystąpi przeważnie umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia nie można wykluczyć przejściowego wzrostu zachmurzenia do dużego i wystąpienia słabego, przelotnego deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Zawieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu początkowo wystąpi zachmurzenie duże. W ciągu nocy nastąpi stopniowy zanik chmur do zachmurzenia umiarkowanego i małego. Minimalna temperatura wyniesie 13 st. C. Słaby wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 996 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W czwartek we Wrocławiu spodziewamy się zachmurzenia początkowo małego. W dalszej części dnia nastąpi rozwój chmur kłębiastych do zachmurzenia umiarkowanego. Maksymalna temperatura nie przekroczy 27 st. C. Zawieje wiatr z kierunków zachodnich. Ze słabego przekształci się on w umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 997 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie małe. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 14 st. C. Wiatr będzie zmienny z przewagą południowo-zachodniego, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 984 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie spodziewamy się zachmurzenia kłębiastego, przeważnie małego i umiarkowanego. W drugiej części dnia nastąpi przejściowy wzrost zachmurzenia do dużego, możliwe jest również wystąpienie przelotnego deszczu. Wieczorem istnieje ryzyko pojawienia się pojedynczej burzy. Maksymalna temperatura nie przekroczy 28 st. C. Zawieje wiatr przeważnie zachodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i będzie się wahać.

