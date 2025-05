Pogoda na jutro. Nocą w wielu regionach kraju spodziewane są opady deszczu, a lokalnie chwyci mróz. W czwartek 15.05 termometry pokażą miejscami poniżej 10 stopni. Powieje silniejszy wiatr, spadnie deszcz, niewykluczona jest burza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą ze środy na czwartek na południu i w centrum będzie pochmurno z opadami deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie 10-15 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami nad ranem na Pomorzu.

Temperatura wyniesie minimalnie od -2/-1 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 3-4 st. C w centrum, do 8-10 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno zachodni.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 15.05

W dzień zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu w całym kraju (2-5 l/mkw., lokalnie 10 l/mkw.). Wystąpi ryzyko burzy.

Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 9-10 st. C na wschodzie kraju, przez 11-12 st. C w centrum, do 12-13 st. C na zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie dość, silny i porywisty. Osiągnie do 40-60 kilometrów na godzinę, a podczas burzy do 80 km/h.

Pogoda na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza wyniesie od 90 procent na północy do 70 procent w części centralnej kraju. Odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 3-4 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 996 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwarte zachmurzenie w Warszawie okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu, wystąpi ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do 11-12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy początkowo pogodnie. W drugiej części prognozowany jest w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu. Temperatura spadnie do 2-3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na czwartek dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami oraz opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 9-10 st. C. Wiatr będzie dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 5-6 st. C. Wiatr umiarkowany, będzie północno-zachodni i północny. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu czeka nas duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 11-12 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu zapowiada się noc we Wrocławiu. Temperatura spadnie do 6-7 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 11-12 st. C. We Wrocławiu powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

To będzie pochmurna noc z opadami deszczu w Krakowie. Temperatura spadnie do 8-10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni i północny. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami oraz opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 10-12 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl