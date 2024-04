Pogoda na noc. Zachmurzenie będzie od małego na północy i zachodzie do dużego i całkowitego na południowym wschodzie kraju. Temperatura wyniesie od 4-5 st. C na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 9-10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.