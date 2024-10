Pogoda na jutro. Nocą w części kraju możliwe są słabe opady deszczu. Miejscami zacznie silnie wiać. W czwartek 10.10 silne podmuchy spodziewane są w kolejnych regionach. Lokalnie popada. Temperatura wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy ze środy na czwartek prognozowane jest zachmurzenie od małego i umiarkowanego na południowym wschodzie kraju do całkowitego na zachodzie. W rejonie Pomorza Zachodniego możliwy jest słaby, przelotny deszcz do dwóch litrów na metr kwadratowy.

Temperatura wyniesie minimalnie od 10 stopni Celsjusza w Krakowie do 15 st. C w Szczecinie. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni, w górach silny (w porywach osiągnie do 60-80 kilometrów na godzinę).

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek 10.10

W całym kraju w czwartek wystąpi przewaga dużego, przejściowo całkowitego zachmurzenia. Lokalnie na zachodzie, a pod koniec dnia również na południu, możliwe są słabe, przelotne opady deszczu rzędu 1-2 l/mkw.

Temperatura wyniesie maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 22 st. C na Podkarpaciu i Mazowszu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, na południu i zachodzie w porywach - silny (rozpędzając się do 60-90 km/h, a w górach do 80-100 km/h).

Pogoda na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w czwartek okaże się największa na północnym zachodzie - przekroczy 90 procent. Im dalej na wschód, tym jej wartość będzie spadać w okolice 70 procent. Odczujemy ciepło, ale aura wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie dość pogodnie, bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 12-13 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa i będzie spadać, następnie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie w czwartek okaże się duże. Pod koniec dnia możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, południowy, skręcający na południowo-zachodni. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie duże, padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie 12-13 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w czwartek okaże się duże. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura wzrośnie do 20 st. C. Wiatr będzie dość silny, w porywach silny, południowy skręcający na południowo-zachodni (60-70 km/h). Ciśnienie wzrasta, w południe sięgnie 990 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale padać nie powinno. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 982 hPa i będzie spadać, następnie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w dzień okaże się duże. Możliwy jest słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy do 20-21 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach silny wiatr, południowy, skręcający na południowo-zachodni (porywy do 60-80 km/h). Ciśnienie wzrasta, w południe sięgnie 982 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy zachmurzenie we Wrocławiu okaże się duże, padać nie powinno. Temperatura spadnie do 13-14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie spadać, następnie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Szykuje się pochmurny czwartek z przejaśnieniami we Wrocławiu. Możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach dość silny, południowy, skręcający na południowo-zachodni (porywy 60-80 km/h). Ciśnienie wzrasta, w południe sięgnie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie powinno być dość pogodnie, bez opadów. Temperatura wyniesie minimalnie 10-11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 973 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w czwartek w Krakowie okaże się duże. Pod koniec dnia możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie wzrasta, w południe wyniesie 971 hPa.

Warunki drogowe w czwartek tvnmeteo.pl

