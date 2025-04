Przed nami pogodna noc. Tylko na północnym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur i lokalnie możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C miejscami na południu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 1.05

W czwartek dopisze przeważnie pogodna aura. Tylko początkowo w centrum, a później na południowym wschodzie i południu kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych i miejscami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany wiatr.