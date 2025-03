Wtorek przyniesie duże zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju. W ciągu dnia, prócz północno-wschodnich obszarów, możliwe są rozpogodzenia, a zachmurzenie spadnie do umiarkowanego i małego. Padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-7 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr (na północy i wschodzie porywy wiatru wyniosą do 40-60 km/h, w rejonie Wybrzeża do 80 km/h).