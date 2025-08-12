Pogoda na dziś. Wtorek 12.08 w większości Polski będzie słoneczny i ciepły. Nawet jeśli gdzieś pokażą się chmury, to nie powinno z nich padać. W całym kraju odczujemy komfort termiczny i korzystne warunki biometeorologiczne.

We wtorek na przeważającym obszarze Polski będzie słonecznie. Przejściowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, bez opadów, prognozowany jest jedynie na północy. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 27 st. C w centrum, do 28 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

We wtorek wilgotność powietrza osiągnie od 40 procent w południowej części kraju do 60 procent na samej północy. Temperatura będzie komfortowa, a warunki biometeorologiczne - korzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie prognozowana jest słoneczna pogoda. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słabo z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie duże zachmurzenie, ale można liczyć na przejaśnienia. Termometry pokażą do 24 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania zobaczą na niebie słońce. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu zagości słońce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Barometryu pokażą w południe 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie wtorek będzie słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 995 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl