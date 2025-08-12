Pogoda na dziś - wtorek 12.08. Czeka nas przyjemny letni dzień
Pogoda na dziś. Wtorek 12.08 w większości Polski będzie słoneczny i ciepły. Nawet jeśli gdzieś pokażą się chmury, to nie powinno z nich padać. W całym kraju odczujemy komfort termiczny i korzystne warunki biometeorologiczne.
We wtorek na przeważającym obszarze Polski będzie słonecznie. Przejściowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, bez opadów, prognozowany jest jedynie na północy. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 27 st. C w centrum, do 28 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.
Warunki biometeorologiczne
We wtorek wilgotność powietrza osiągnie od 40 procent w południowej części kraju do 60 procent na samej północy. Temperatura będzie komfortowa, a warunki biometeorologiczne - korzystne.
Pogoda na dziś - Warszawa
We wtorek w Warszawie prognozowana jest słoneczna pogoda. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słabo z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1008 hPa.
Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot
We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie duże zachmurzenie, ale można liczyć na przejaśnienia. Termometry pokażą do 24 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1020 hPa.
Pogoda na dziś - Poznań
We wtorek mieszkańcy Poznania zobaczą na niebie słońce. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 27 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie w południe osiągnie 1010 hPa.
Pogoda na dziś - Wrocław
We wtorek we Wrocławiu zagości słońce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje słabo z południowego wschodu. Barometryu pokażą w południe 1006 hPa.
Pogoda na dziś - Kraków
W Krakowie wtorek będzie słoneczny. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. W południe ciśnienie osiągnie 995 hPa.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock