We wtorek na wschodzie kraju będzie pochmurno z ciągłymi, przejściowo intensywnymi opadami deszczu od 5 do 15 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie, lokalnie z przelotnymi opadami deszczu od 2 do 10 l/mkw. i możliwe są tam burze.