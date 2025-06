Pogoda na dziś, wtorek 10.06. W drugi dzień tygodnia na niebie pojawi się więcej chmur, a wraz z nimi opady deszczu, które obejmą północne, zachodnie i częściowo centralne rejony kraju. Na termometrach zobaczymy do 24 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek w całej Polsce będzie pochmurno. Zachmurzenie będzie wzrastać od zachodu do całkowitego i przyniesie opady deszczu, które w pierwszej części dnia prognozowane są głównie na Pomorzu (5-10 l/mkw.). Do wieczora strefa opadów i przelotnych opadów obejmie całą północną, zachodnią i częściowo centralną część Polski. Spadnie tam od 2 do 5 litrów na metr kwadratowy. Maksymalna temperatura na Pomorzu Zachodnim wyniesie 17 st. C, przez 21 st. C w centrum kraju, po 24 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Zawieje wiatr południowo-zachodni i południowy, umiarkowany.

Pogoda na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Największa wilgotność powietrza wystąpi w północno-zachodniej Polsce. Wyniesie tam w niektórych miejscach ponad 90 procent. Im dalej na południe i wschód, tym powietrze bardziej suche. Komfort termiczny odczujemy w środkowym pasie Polski, a na południu będzie nam ciepło. Chłodno będzie natomiast na północnym zachodzie. Pogoda będzie korzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

We wtorek w Warszawie możemy spodziewać się pochmurnego nieba. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, ale szybko wzrośnie do dużego - chmury całkowicie spowiją niebo. Padać nie powinno. Maksymalna temperatura wyniesie 20 st. C. Wiatr południowo-zachodni i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurny i deszczowy. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

Niebo będzie pochmurne. W godzinach popołudniowych wystąpią opady deszczu. Maksymalna temperatura we wtorek w Poznaniu nie przekroczy 20 st. C. Zawieje wiatr południowo-zachodni - umiarkowany bądź silny. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We wtorek we Wrocławiu prognozujemy umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego i całkowitego. W godzinach wieczornych wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Prognoza na dziś - Kraków

W Krakowie możemy się spodziewać zachmurzenia, które początkowo będzie umiarkowane, a następnie wzrośnie do dużego i całkowitego. Padać nie powinno. Temperatura maksymalna nie przekroczy 24 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl