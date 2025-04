We wtorek niebo nad Polską w umiarkowanym i dużym stopniu przesłonią chmury kłębiaste. W regionach wschodnich i południowo-wschodnich wystąpią niewielkie opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce, poprzez 9-10 st. C w regionach centralnych, do 11-12 st. C na zachodzie. Z północy powieje na ogół umiarkowany wiatr, dość silny tylko na wschodzie kraju, gdzie porywy mogą sięgać 40-50 kilometrów na godzinę.