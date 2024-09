Pogoda na dziś. Wtorek 03.09 w całym kraju zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 32 stopni Celsjusza. W większości regionów warunki biometeorologiczne nie będą nam sprzyjać.

Pogoda na dziś - wtorek 03.09

Wtorek przyniesie pogodną i słoneczną aurę w całym kraju. Nie będzie padać. Termometry wskażą od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od mniej niż 30 procent w południowo-wschodniej Polsce do 50 procent na południu. W większości regionów będzie gorąco, ciepło jedynie na północy i wschodzie. Tam również zanotujemy

Warunki biometeo we wtorek

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczny wtorek. Termometry pokażą 31 st. C. Powieje umiarkowany wiatr południowo-wschodni. Ciśnienie osiągnie w południe 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Wtorek przyniesie słońce w Gdańsku , Gdyni i Sopocie . Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków wschodnich. Na barometrach w południe zobaczymy 1020 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Pogodne niebo spodziewane jest we wtorek w Poznaniu. Na termometrach zobaczymy do 31 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, wschodni. Barometry wskażą w południe 1005 hPa.