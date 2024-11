Środa upłynie pod znakiem zachmurzenia od małego na południowym wschodzie Polski do dużego i całkowitego na pozostałym obszarze kraju. Padać nie powinno. Nad ranem wystąpią silne zamglenia i mgły, miejscami utrzymujące się do godzin popołudniowych. Termometry pokażą maksymalnie od 6-8 stopni Celsjusza na północy i zachodzie, przez 9-10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.