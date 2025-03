Środa w przeważającej części kraju upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Jedynie na północnym wschodzie Polski pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C, a lokalnie nawet 16 st. C na południu. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Na północy i wschodzie porywy mogą rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę, w rejonie Wybrzeża do 70-80 km/h.