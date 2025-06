Dziś w całym kraju dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Słabe opady deszczu do 5 l/mkw. wystąpią okresami na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Z kolei na zachodzie, północy, a pod wieczór również w centrum, okresami spadnie deszcz do 10-30 l/mkw. Pojawią się także burze z gradem, które lokalnie będą gwałtowne. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju oraz na południu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.