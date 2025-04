Dziś słonecznie będzie na południu kraju, w pozostałych obszarach pogodnie. W drugiej części dnia na północnym-wschodzie wzrośnie zachmurzenie do dużego. Lokalnie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu w godzinach późno popołudniowych (1-3 l/mkw.). Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum, do 22-23 st. C na pozostałym obszarze kraju.. Wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny, porywisty (porywy sięgną maksymalnie 40-45 km/h) i północno-zachodni.