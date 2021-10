Pogoda na dziś - środa 20.10. Pochmurno, możliwe przejaśnienia. Od 15 do 22 stopni

Środa 20 października upłynie pod znakiem pogodnej aury w pasie dzielnic południowych. W pozostałych regionach będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.