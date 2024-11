Pogoda na dziś - sobota, 9.11

Będzie pochmurno i mgliście z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami w ciągu dnia na południu, zachodzie i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie wschodni i południowy, słaby i umiarkowany.