Pogoda na dziś - sobota 23.11

Sobotni poranek będzie szczególnie pochmurny na wschodzie i południu Polski, ale także w innych regionach niebo spowite będzie przez chmury. Wystąpią rozpogodzenia, ale lokalnie przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem do 1-3 centymetrów. W regionach północnych przejściowo może padać intensywniej - tam spodziewane jest do 5-10 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza we na wschodzie i w centrum kraju do 4 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, z porywami rozwijającymi prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę.