Pogoda na sobotę 20.04

W sobotę spodziewane jest pochmurne niebo, które będzie przejaśniało się jedynie na zachodzie i południowym wschodzie Polski. W ciągu dnia może również popadać - miejscami spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. W zachodnich, północnych i środkowych regionach może wystąpić deszcz ze śniegiem, a na Pomorzu oraz Warmii - mokry śnieg do 2-5 centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza w rejonie Warmii, Kaszub i Kujaw, poprzez 8 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się przeważnie słaby i umiarkowany, jedynie okresami dość silny wiatr. Na północy i zachodzie powieje z kierunków północnych, a w innych regionach - z południowego zachodu.