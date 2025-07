W sobotę niebo nad Polską będzie zasnute chmurami. Wystąpią opady deszczu - miejscami spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na południowym zachodzie, oraz miejscami w burzach na wschodzie i północy, popada mocniej, do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 19 st. C w centralnej Polsce, do 23 st. C w regionach południowo-wschodnich. W większości kraju powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Wyjątkiem będzie północ, gdzie wiatr okaże się północno-wschodni i dość silny, a w burzach silny.